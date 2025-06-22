Jandarmadan şok trafik uygulaması: Sürücülere cezai işlem uygulandı

Edinilen bilgiye göre, yapılan uygulama kapsamında 502 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken, 350 araç da trafik yönünden denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 52 sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların can güvenliğini korumak adına denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirten jandarma yetkilileri, özellikle yaz aylarında artan araç trafiği nedeniyle sürücülerin trafik kurallarına azami dikkat göstermesi gerektiğini vurguladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için sahadaki denetim ve kontrollerine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.