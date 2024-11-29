Jandarmadan sokak hayvanlarına destek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan sokak hayvanlarına destek

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmuyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmuyor. Jandarma ekipleri, Şehir merkezinden uzak ve yüksek rakımlı bölgelerdeki sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Antalya'nın farklı noktalarına kedi ve köpek mamaları bırakarak sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeye çalışıyor. Özellikle soğuk havanın daha sert geçtiği bölgelerde mama bırakma faaliyetleri yoğunlaşıyor.

Besleme faaliyetlerinin yanı sıra, sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelerde gerekli denetim ve kontroller de devam ediyor.

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