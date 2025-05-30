Jandarma’dan sosyal medya takibi! Terör propagandacıları yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Jandarma’dan sosyal medya takibi! Terör propagandacıları yakalandı

İzmir ve Manisa’da sosyal medyada terör propagandası yapan 4 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medyada terör propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Sosyal medyada DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şüpheliye yönelik İzmir ve Manisa'da dün sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından belirlenen evlere gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Jandarma’dan sosyal medya takibi! Terör propagandacıları yakalandı

Jandarma’dan sosyal medya takibi! Terör propagandacıları yakalandı

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