Jandarmadan tarım arazisi çetesi operasyonu: 8'i tutuklandı

Kaynak: ANKA
Jandarmadan tarım arazisi çetesi operasyonu: 8'i tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, bölünemez statüdeki tarım arazilerini asliye hukuk mahkemelerinde açılan davalar üzerinden alınan hukuka aykırı kararlarla böldürerek satışını yapmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Biri tapu müdürü, iki kamu görevlisi olmak üzere 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, yaklaşık 5 milyarlık konut ve arsaya el konuldu.

İstanbul valiliği'nden yapılan açıklamaya göre operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 ay süre boyunca yürütülen soruşturma sonucu gerçekleştirildi. İstanbul merkezli başlayan operasyon Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Iğdır, Giresun, Karabük, Kırklareli, Konya ve Tekirdağ'ı da kapsayarak genişledi.

Bu illerde bulunan 54 bölünemez statüdeki tarım arazisinin asliye hukuk mahkemelerinde açılan davalar üzerinden alınan hukuka aykırı kararlarla böldürerek, satışını yapmak sureti ile haksız kazanç sağladıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda biri tapu müdürü, ikisi kamu gürevlisi 45 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 650 adet tapu belgesi, 150 adet noter vekaletnamesi, 75 adet muvafakatname, 50 adet mahkeme kararı, 30 adet kadastro belgesi, 40 adet senet, 30 adet çek, 4 milyon TL değerinde nakit para ele geçirildi. Operasyon ile birlikte şüphelilere ait olan ve çeşitli illerde bulunan 585 arsa ile 80 konuta (toplam piyasa değeri 5 milyar Türk Lirası) da el kondu.

Açıklamaya göre, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadelerinin alınmasının ardından Çatalca Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken 37'sine adli kontrol hükümleri uygulandı.

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