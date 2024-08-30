Jandarma’dan Tayfun Kahraman açıklaması. Hastanede kötü muamele gördüğü iddia edilmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jandarma’dan Tayfun Kahraman açıklaması. Hastanede kötü muamele gördüğü iddia edilmişti

Hastanede kötü muameleye maruz kaldığı iddia edilen Tayfun Kahraman ile ilgili açıklama geldi. Jandarma Genel Komutanlığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Gezi davasından tutuklu olan Dr. Tayfun Kahraman’ın hastaneye götürülmesi sırasında kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi. Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman, eşinin rutin kontrolleri için hastaneye götürülmesi sırasında yanındaki kolluk güçleri tarafından 6 buçuk saat boyunca kelepçeli tutulduğunu, kelepçenin kan akışını durduracak kadar sıkı olması konusunda uyarı yapınca da “inadına kelepçesinin daha da sıkarak” eziyete maruz kaldığını söylemişti.

Konuyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

JANARMA AÇIKLAMA YAPTI

Jandarma Genel Komutanlığı Tayfun Kahraman ile ilgili ortaya çıkan iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada Kahraman’ın bir kötü muameleye maruz kalmadığını söyledi. Açıklamada Kahraman ile iligli bir darp raporu bulunmadığının altı çizilirken konuyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında adli süreç başlatılacağı vurgulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

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