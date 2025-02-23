Jandarmadan terör operasyonu! Evin içinde bakılmadık yer kalmadı: 9 gözaltı

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Jandarmadan terör operasyonu! Evin içinde bakılmadık yer kalmadı: 9 gözaltı

Tunceli jandarması, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, ‘Terör örgütüne yardım-yataklık etme’ suçunu işlediği iddia edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği değerlendirilen H.K. ile "Terör örgütüne yardım-yataklık etme" suçunu işlediği değerlendirilen İ.K., S.A., N.A., A.Z., M.Z., R.Z., M.Z. ve ismi belirtilmeyen 1 kişinin adresleri tespit edildi. Tunceli, Mardin ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4'ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

3 ilde terör operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

3 ilde terör operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

3 ilde terör operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

3 ilde terör operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

3 ilde terör operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

3 ilde terör operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

3 ilde terör operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

3 ilde terör operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

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