Jandarmadan trafik denetimi



Manisa’nın Şehzadeler ilçesi jandarma sorumluluk bölgesinde 12 Şubat tarihinde 17.00-20.00 saatleri arasında Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Asayiş Timleri ile geniş kapsamlı özel trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetime 15 Jandarma Trafik timi ve 14 Asayiş Timi olmak üzere toplam 87 personel katıldı. Yapılan denetim sonucunda 1395 araç ve 1702 şahıs kontrol edilirken, 98 araca mevzuat hükümleri doğrultusunda trafik cezası uygulandı. 13 motosiklet, 9 otomobil ve 8 kamyon olmak üzere 30 araç trafikten men edildi. Şasesinde silinti/kazıntı yapılan 2 motosiklet hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılırken, yakalama kaydı bulunan 2 motosiklet ve 1 otomobil ile UYAP'ta arama kaydı bulunan 8 şahsın yakalandığı açıklandı.