Jandarmadan tütün ve sigara operasyonu! Piyasa değeri 4 milyon 238 bin lira: 38 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan tütün ve sigara operasyonu! Piyasa değeri 4 milyon 238 bin lira: 38 kişi yakalandı

Gaziantep'te jandarma aldığı ihbarı değerlendirerek gümrük kaçağı tütün ve sigara kaçaklığı yapan 38 kişilik çeteyi çökertti. Jandarma kişilere ait yerlerde yaptığı aramada piyasa değeri 4 milyon 238 bin lira sigara ve tütün ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Şahinbey, Şehitkâmil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde son yirmi gün içerisinde yapılan operasyonlar çerçevesinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 4 milyon 283 bin TL olan gümrük kaçağı 35 bin 470 paket sigara, 1 ton 990 kilogram tütün ve 18 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 38 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 38 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarmadan tütün ve sigara operasyonu! Piyasa değeri 4 milyon 238 bin lira: 38 kişi yakalandı

Jandarmadan tütün ve sigara operasyonu! Piyasa değeri 4 milyon 238 bin lira: 38 kişi yakalandı

Jandarmadan tütün ve sigara operasyonu! Piyasa değeri 4 milyon 238 bin lira: 38 kişi yakalandı

Jandarmadan tütün ve sigara operasyonu! Piyasa değeri 4 milyon 238 bin lira: 38 kişi yakalandı

Jandarmadan tütün ve sigara operasyonu! Piyasa değeri 4 milyon 238 bin lira: 38 kişi yakalandı

Jandarmadan tütün ve sigara operasyonu! Piyasa değeri 4 milyon 238 bin lira: 38 kişi yakalandı

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