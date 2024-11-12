Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama var

Kaynak: İHA
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama var

Aksaray'da jandarma uyuşturucu ticareti yapan bir şahsı, 234 adet uyuşturucu hapla birlikte yakaladı.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan bir şahsa yönelik operasyon yapan jandarma, 234 adet uyuşturucu hapla birlikte bir şahsı yakaladı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek kimliği ve adresi belirlenen S.Ç. isimli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahsın bulunduğu ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada 234 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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