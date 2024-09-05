Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, S.A. ve C.A. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla operasyon gerçekleştirdi.

Şahısların ev ve arazilerinde yapılan aramalarda, 162 gram toz esrar, 1 kilo 200 gram kubar esrar, 6 kök skunk bitkisi, 13 kök kenevir bitkisi ve 500 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve C.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.