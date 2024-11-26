Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama var

Kaynak: İHA
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama var

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, çeşitli uyuşturucularla birlikte 2 şahsı suçüstü yapılarak yakaladı.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, çeşitli uyuşturucularla birlikte 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma KOM ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Ardından takip başlatan ekipler, yeterli delillere ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. M.İ. ve Y.E.Ş. isimli şahısların bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına alırken, ikamette yapılan aramalarda 1 kilo 17 gram sentetik cannabinoid, 681 gram aseton, 6 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama var

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