Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 1 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 33 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri 1 gün içerisinde düzenlediği operasyonlarla göz doldurdu. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 33 şüpheli yakalandı. Öte yandan operasyonlarda; muhtelif miktarlarda kubar esrar ve metamfetamin, 26 Sentetik hap, 3 adet esrar öğütme aparatı, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.