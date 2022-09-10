Sörf tahtasında bakın ne çıktı. Jandarmadan kaçamadılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bir şüphelinin yurtdışından sörf tahtalarının içine gizlenmiş vaziyette kokain getirerek İstanbul genelinde satacağı bilgisini aldı.

Alınan bilgi kapsamında araştırmalara başlayan Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu şüphelinin yurtdışından Türkiye'ye turist gibi geleceği, uyuşturucu maddeyi gizlediği sörf tahtalarını uçağın bagaj kısmına paketleyerek koyacağını ve diğer şüphelinin kendisini Türkiye'de karşılayacağı bilgisini elde etti.

HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Jandarma Ekipleri şüphelileri İstanbul Havalimanında aldı. Uçak iniş yaptıktan sonra bagaj bölümündeki sörf tahtalarını bir şüphelinin aldığının tespit eden ekipler, şüphelileri yakaladı. Operasyonda, sörf tahtaları arasına gizlenmiş 4 kilo Kokain ele geçirildi.

Yakalanan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.