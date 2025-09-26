Jandarma’dan uyuşturucu ve tarihi sikke operasyonu

Kaynak: İHA
Jandarma’dan uyuşturucu ve tarihi sikke operasyonu

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 141 adet tarihi sikke ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda; D.G. yakalanırken, şahsa ait olan Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’ndeki ikamette yapılan aramalarda; 406 gram uyuşturucu madde, 141 adet tarihi sikke ve 13 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Son Haberler
CHP’den ABD ile nükleer anlaşmasına tepki: Ne istediler de verdiniz?
CHP’den ABD ile nükleer anlaşmasına tepki: Ne istediler de verdiniz?
Trump TikTok için beklenen imzayı attı
Trump TikTok için beklenen imzayı attı
Otoyolda bariyerlere çarpan kamyonette sıkışan 3 kişi kurtarıldı
Otoyolda bariyerlere çarpan kamyonette sıkışan 3 kişi kurtarıldı
Jandarma’dan uyuşturucu ve tarihi sikke operasyonu
Jandarma’dan uyuşturucu ve tarihi sikke operasyonu
259 ehliyetsiz sürücüye ceza
259 ehliyetsiz sürücüye ceza