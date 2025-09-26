Jandarma’dan uyuşturucu ve tarihi sikke operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda; D.G. yakalanırken, şahsa ait olan Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’ndeki ikamette yapılan aramalarda; 406 gram uyuşturucu madde, 141 adet tarihi sikke ve 13 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.