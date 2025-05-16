Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir işyerinde bin 637 adet sentetik hap ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir işyerinde yapılan aramada bin 637 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, M.E.A. (28) isimli şahsın işyerine operasyon düzenledi.

15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen aramada, işyerinde yapılan kontrollerde toplam 1.637 adet sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli M.E.A. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

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