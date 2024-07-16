Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Kaynak: İHA
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan önleyici faaliyetler neticesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 8-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler sürüyor.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada 265 kök kenevir, 193 gram kubar esrar, 3 adet lyrıca hap, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayda uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçu işleyen 9 kişi ve yasa dışı ekim suçu işleyen 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.
İZİNSİZ KAZI YAPAN 6 KİŞİ YAKALANDI
Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda izinsiz kazı yapan 6 şüpheli hakkında adli tahkikat başlattı.

Kazı suçu işleyen şahıslarla birlikte 2 adet el dedektörü, 1 adet delici alet, 1 adet jeneratör, 1 adet mini elektrikli vinç ele geçirildi

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