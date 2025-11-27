YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

​Ordu İl Jandarma Komutanlığınca, yılbaşı öncesi artan tüketim talebi de göz önünde bulundurularak, sahte ve kaçak alkolün satışının önlenmesine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda, Kasım ayı içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Timleri tarafından 9 operasyon düzenlenerek, 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda bandrolsüz, kaçak ve sağlıksız olduğu tespit edilen 81 Litre Kaçak Alkol (viski, rakı, votka vb.), 205 Litre Sahte Alkol (etil alkol) ve (13) adet alkollü içki kiti (tatlandırıcı, aroma vb.) ele geçirildi.

Konuyla ilgili Ordu İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Toplum sağlığını tehdit eden her türlü faaliyetle etkin olarak mücadele edilmesi amacıyla, denetimlerimiz artırılarak ve kararlılıkla devam edilecektir.

Vatandaşlarımızın da sahte veya kaçak alkol satışı yaptığı değerlendirilen kişi veya işletmelere karşı duyarlı olmaları ve şüpheli durumları ihbar etmeleri önem arz etmektedir.” denildi.