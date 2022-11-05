Jandarmadan zehir tacirine şok baskın 

İHA'nın haberine göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hekimhan ilçesinde bir adreste uyuşturucu ile sahte içki imalatı ile ticareti yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 292 litre sahte içki ile 593 adet uyuşturucu hap, bin 164 adet boş kapsül, 1 adet kapsül dolum aparatı, 1 adet hassas terazi ve 292 litre sahte alkol ele geçirildi. Jandarma 1 kişiyi gözaltına aldı.