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Jandarmadan zehir tacirine şok baskın 

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 292 litre sahte içki ile çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 07:03
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Jandarmadan zehir tacirine şok baskın 

Jandarmadan zehir tacirine şok baskın 
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İHA'nın haberine göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hekimhan ilçesinde bir adreste uyuşturucu ile sahte içki imalatı ile ticareti yapıldığını belirledi. 

Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 292 litre sahte içki ile 593 adet uyuşturucu hap, bin 164 adet boş kapsül, 1 adet kapsül dolum aparatı, 1 adet hassas terazi ve 292 litre sahte alkol ele geçirildi.  Jandarma 1 kişiyi gözaltına aldı.

 

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