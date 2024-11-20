Jandarmadan zehir tacirlerine darbe! 2 şahıs 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe! 2 şahıs 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 2 şahsı 1 kilo bonzaiyle kıskıvrak yakaladı.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 2 şahsı 1 kilo bonzaiyle yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, M.İ. (30) ve Y.Ş. (19) isimli 2 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri şüphelilerin bulunduğu merkez ilçedeki ikamete operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramalarda 1 kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının tahkikatı devam ediyor.

Jandarmadan zehir tacirlerine darbe! 2 şahıs 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Jandarmadan zehir tacirlerine darbe! 2 şahıs 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı

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