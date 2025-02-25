Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: Gözaltına alındılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: Gözaltına alındılar

İzmir ve Manisa'da 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, çok miktarda uyutuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İzmir ve Manisa'da 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, çok miktarda uyutuşturucu madde ile tabanca ele geçirilirken, şüpheli 18 kişi gözaltına alındı.

Terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İzmir ve Manisa illerinde 11 adrese operasyon düzenledi. Bu adreslerde yapılan aramalarda, 31 adet sentetik hap, 23 gram metamfetamin, 8 gram eroin, 4 gram esrar, 1 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet telefon ve simkart, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 53 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Olaya karışan 11 şüpheli "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 7 şüpheli (mükerrer) "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin tutuklu bulunduğu olayla ilgili, ayrıca 21 şahıs hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak" suçundan cumhuriyet savcısının talimatı ile adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: Gözaltına alındılar

Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: Gözaltına alındılar

Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: Gözaltına alındılar

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