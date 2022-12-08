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Jandarmanın baskın düzenlediği evden uyuşturucu zulası çıktı

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 17:27
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Jandarmanın baskın düzenlediği evden uyuşturucu zulası çıktı

Jandarmanın baskın düzenlediği evden uyuşturucu zulası çıktı
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İHA'da yer alan habere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve ticareti ile mücadele çerçevesinde N.K. ve K.I. isimli şahısların ikamet ettiği adreslerde uyuşturucu madde bulunabileceğine dair istihbari bilgiye ulaşıldı. Jandarma ekiplerince Salar Beldesi'nde şüpheli şahıslara ait eve operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 800 gram 4 parça halinde kubar esrar, 2 gram metamfetamin maddesi, 50 gram kenevir tohumu, 1 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan 15 parça aparat, 2 adet cep telefonu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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