Jandarma’nın gözünden kaçmadı: Elektrik panosuna zula etmişler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarma’nın gözünden kaçmadı: Elektrik panosuna zula etmişler

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma düzenlediği baskında elektrik kutusunda uyuşturucu buldu.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda A.M. (32), M.K.(31), F.T. (30) ve M.D. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı. 205 gram metamfetamin 125 adet tabanca fişeği, 4 cep telefonu, 2 adet hassas terazi, 2 adet tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken elektrik kutusundan çıkan uyuşturucu dikkat çekti.

Jandarma’nın gözünden kaçmadı: Elektrik panosu zula etmişler

Jandarma’nın gözünden kaçmadı: Elektrik panosu zula etmişler

Jandarma’nın gözünden kaçmadı: Elektrik panosu zula etmişler

Jandarma’nın gözünden kaçmadı: Elektrik panosu zula etmişler

Jandarma’nın gözünden kaçmadı: Elektrik panosu zula etmişler

Jandarma’nın gözünden kaçmadı: Elektrik panosu zula etmişler

Jandarma’nın gözünden kaçmadı: Elektrik panosu zula etmişler

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