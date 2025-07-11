Jandarmanın koruması altında...Dokunan yandı 557 bin para cezası var

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından vatandaşlara Tülüşah bitkisinin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 557 bin 212 TL idari para cezası kesileceği belirterek, uyarılarda bulundu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi sınırları içerisinde yetişen ve yalnızca bu bölgede görülen endemik türlerden biri olan Tülüşah bitkisi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

KOPARAN YANDI

Yapılan açıklamada, Tülüşah bitkisini koparmak, sökmek ya da zarar vermek gibi fiillerin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi K bendi kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda söz konusu fiilleri gerçekleştiren kişilere 557 bin 212 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceği uyarısı yapıldı.

TÜLÜŞAH BİTKİSİ NEDİR?

Tülüşah (Rhaponticoides mykalea), Kuşadası ilçesine özgü endemik bir bitki türü. Türkçe ismiyle "tülüşah" olarak biliniyor. Bilimsel adı Rhaponticoides mykalea olan bu bitki, papatyagiller (Asteraceae) familyasına ait.

2-3 metreye kadar uzayabilen gösterişli bir bitki. Sarı renkte çiçeklere sahip olup yaz aylarında çiçek açar. Yaprakları genellikle tüylü ve kenarları dişli. Kuşadası'nın doğal popülasyonları arasında en yoğun olarak Yaylaköy, Soğucak ve İkiçeşmelik bölgelerinde bulunuyor. Ayrıca Kuşadası'nın sembol bitkisi olarak kabul ediliyor ve doğal botanik parklarında da görülebilir.