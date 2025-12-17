Yeniçağ - Ordu / Ali Yazan

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması amacıyla son bir hafta olan 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında asayiş, trafik, kaçakçılık ve narkotik başta olmak üzere faaliyet raporunu açıkladı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş timleri tarafından son bir hafta içerisinde asayiş faaliyetleri kapsamında;22 bin 63 şahıs sorgusu ve 8 bin 524 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 53 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 18’i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Trafik faaliyetleri kapsamında; Trafik Jandarması Timleri tarafından 11 bin 505 araç kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında; yapılan operasyonlarda 13 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında; yapılan operasyonlarda 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 2 adet muhtelif kazı malzemesi, 27 bin adet makaron, bin 660 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 6 bin gr açık tütün, 105 litre etil alkol, 14 adet alkollü içki aroması kiti, 4 litre viski, 105 litre rakı ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.



​Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ordu İl Jandarma Komutanlığı olarak, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını idame ettirmelerini temin etmek maksadıyla önleyici kolluk hizmetlerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.