Jandarmanın orman devriyesi sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmanın orman devriyesi sürüyor

Aydın'ın dört ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yangınlara karşı ormanlık alanlarda devriye faaliyetleri sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerine ve vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Çine, Karpuzlu, Köşk, Kuşadası ilçelerinde devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Faaliyet esnasında belli noktalarda kontrol edilen vatandaşlara orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturmak amacıyla broşür verildi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, "Gelecek nesillere bu güzellikleri ulaştırabilmek amacıyla ormanlarımız ve hayvanların doğal yaşam alanları İHA ve Dron ile sürekli kontrol edilmeye devam edilmektedir" denildi.

Jandarmanın orman devriyesi sürüyor

Jandarmanın orman devriyesi sürüyor

Jandarmanın orman devriyesi sürüyor

Jandarmanın orman devriyesi sürüyor

Jandarmanın orman devriyesi sürüyor

Son Haberler
Ünlü oyuncu topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı! Çekim sırasında fena yere düştü
Ünlü oyuncu topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı! Çekim sırasında fena yere düştü
AKP’yi ‘açılım korkusu’ sardı! Süreç böyle devam ederse…
AKP’yi ‘açılım korkusu’ sardı! Süreç böyle devam ederse…
Türkiye yakalıyor, Japonya ve Güney Kore yiyor!
Türkiye yakalıyor, Japonya ve Güney Kore yiyor!
Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha!
Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha!
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Moraller yere çakıldı
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Moraller yere çakıldı