Jandarma'nın paylaştığı fotoğraf gündem oldu: Siz de görüyor musunuz?

Habertürk’ün aktardığına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, internet ortamında büyük ilgi gördü.
Komutanlık, 7 ay önce arazide yaralı halde bulunan ve tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşamına bırakılan vaşağın görüntüsünü paylaştı.
Kars'ta yer alan arazinin fotoğrafını paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, takipçilerine "Siz de görüyor musunuz?" diye sordu.
Ancak sosyal medya kullanıcıları fotoğraftaki vaşağı bulmakta zorlandı.
Fotoğrafta gizlenen vaşağın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.