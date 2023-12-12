Jandarma'nın paylaştığı fotoğraf gündem oldu: Siz de görüyor musunuz?

Jandarma Genel Komutanlığı, Kars'ta 7 ay önce bulunup tedavi edildikten sonra doğaya bırakılan vaşağın görüntüsünü paylaştı. "Siz de görüyor musunuz?" notuyla yapılan sosyal medya paylaşımı ilgi gördü