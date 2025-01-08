Jandarmanın yakaladığı araç hırsızı, jandarma aracını çalıp kaçtı

İstanbul’un Silivri'de Jandarma yapılan çalıntı araç ihbarı üzerine harekete geçerek hırsızı ve aracı adreste yakaladı. Ekipler, yaparken şüpheli jandarma devriye aracını da çalarak kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Silivri'de 6 Ocak'ta saat 02.15 sıralarında gerçekleşti. Aktarılanlara göre bir kişi kuzeni olan Mustafa S'ye, ait aracın çalınarak Silivri'de bulunan bir at çiftliğine götürüldüğü ihbarında bulundu. Yapılan ihbarı değerlendiren Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı Büyükkılıçlı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri adrese gitti. Jandarma ekipleri, şüpheli Tayyip F'nin çaldığı araçla adreste bulunduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri Tayyip F'yi yakalayarak jandarma aracına bindirdi. Ekipler, bölgede delil ve arama çalışması yaparken şüpheli, jandarma aracını da çalıp hızla çiftlikten çıkarak Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine bağlandı.

KAZA YAPTI KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Otoyol üzerinde seyir halinde ilerleyen zanlı Odayeri Gişeleri’nde bulunan bir bariyere de çarparak kaza yaptı. Hırsızlık şüphelisi, daha sonra kaza yaptığı jandarma aracıyla aynı yol üzerinde kaçmaya devam etti.

Zanlı çaldığı aracıyla Şişli ilçesi Okmeydanı mevkine kadar geldi. Burada aracı terk eden şüpheli, kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri terk edilmiş aracı bulunduğu noktadan alırken, kaçan zanlının yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışmalar devam ediyor.