Jandarmaya hain saldırı kamerada

Kaynak: İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma aracında 2 şüpheliye yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde haklarında mahkemeye zorla getirilme kararı bulunan Yılmaz S. ile Necati S., işlemlerinin ardından adliye çıkışı jandarma aracına bindirildi. Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi araca silahlı saldırı gerçekleştirdi.

aw523122-02.jpg

Saldırıda araç içindeki her 2 zanlı da yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçtı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan zanlılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, silahlı saldırı düzenleyen B.A.M. Hilvan'da yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

aw523122-03.jpg

aw523122-04.jpg

aw523122-05.jpg

aw523122-06.jpg

aw523122-01.jpg

