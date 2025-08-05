Jandarmaya saldırıp tehdit etti. O anlar görüntülendi

Kaynak: İHA
Jandarmaya saldırıp tehdit etti. O anlar görüntülendi

İzmir’in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerine fiziki müdahalede bulunuldu. O anlar kameralara yansıdı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerine fiziki müdahalede bulunan 8 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. Jandarmaya yönelik darp ve tehdit anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir kahvehanede yüksek sesle çevreyi rahatsız eden grupla karşılaştı. GBT kontrolü yapmak isteyen ekiplere, içerideki şahıslar fiziki müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, çıkan arbedede T.K., C.Ş., U.E., M.M., A.D., A.T.A., B.K. ve S.D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı.

A.Z. ve A.Z. isimli 2 şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı ve firari oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, bazı jandarma personeline yumruk atıldığı ve bir şüphelinin "Seni sivilken vururum, öldürürüm" şeklinde tehditte bulunduğu anlar yer aldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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