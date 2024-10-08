Jandarmayı görünce araçtan atlayan adam terör örgütü üyesi çıktı

Yapılan incelemede, bu kişinin DHKP-C terör örgütü üyesi E.Y. olduğu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

6 Ekim'de Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimde, jandarma ekipleri bir aracın yaklaştığını gördüğünde, araçtan atlayan E.Y. kaçmaya çalıştı. Ancak ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulama sırasında, E.Y.'nin 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan arandığı ve 2005 yılında İstanbul'daki evinde yapılan aramada bomba düzeneği ve patlayıcı madde bulundurmakla suçlandığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen E.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.