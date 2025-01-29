Jandarmayı görünce kendisini eve kilitledi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Jandarmayı görünce kendisini eve kilitledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınmak isteyince, 2 oğluyla kendisini evine kilitleyip, 24 saat sonra teslim oldu. Kundaklama şüphelisi Hüseyin Geçgel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınmak isteyince, 2 oğluyla kendisini evine kilitleyip, 24 saat sonra teslim olan kundaklama şüphelisi Hüseyin Geçgel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ona yardım ettiği iddia edilen oğlu E.G. ise serbest bırakıldı.

OĞULLARI DEVLET KORUMASINA ALINDI

Geçgel'in 13 ve 15 yaşlarındaki 2 oğlunun ise devlet korumasına alınmasına karar verildi. İki kardeşin Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirileceği öğrenildi.

Jandarmayı görünce kendisini eve kilitledi

Jandarmayı görünce kendisini eve kilitledi

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