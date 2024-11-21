Jandarma’yı karıştıran astsubay imam aşk skandalında yeni gelişme! Duruşmada gerginlik

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın ortaya çıkardığı jandarmanın da karıştığı Astsubay ve İmam arasındaki flört skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Avşar’ın aktardığına göre, Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, boşandıktan sonra Bitlis merkezde yaşayan İmam İ.S. ile sosyal medya üzerinden iletişim kurdu. İlişkileri ilerledikçe, iddiaya göre Gül Kılıç imamdan para talep etti. Parayı alamayınca, emrindeki jandarma personeli ile birlikte imamı gasp ve darp etmek için bir plan yaptı. Van-Erciş karayolu kenarında arabada olan İ.S., Jandarma Uzman Çavuş O. E., Jandarma Uzman Onbaşı Ö. K. ve sivil şahıs Taner Şirp tarafından darp edildi. Ardından, İ.S.'nin hesabındaki para başka bir hesaba transfer edildi.

TAHLİYE KARARI

İmam İ.S.’nin şikayetiyle başlayan ve jandarma görevlilerinin tutuklanmasıyla devam eden soruşturma tamamlanırken, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar verildi. Astsubay Kılıç, emrindeki iki Jandarma personelli ve sivil şahıs Şirp, “Nitelikli yağma” suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların İmam’ın zararını karşıladığını ifade eden mahkeme heyeti sanıkların cezasını 6.5 yıla düşürdü. Daha sonra ise tahliye kararı verildi.

Duruşmada gergin anlar yaşanırken, Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy duruşma salonunda amiri olan Astsubay Gül Kılıç’a dönerek, “Sen bir eskortsun” dediği öğrenildi.

Jandarmayı karıştıran astsubay imam skandalında flaş gelişme! İddianame tamamlandı