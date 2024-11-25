Jannik Sinner: İtalyan tenisinin yeni yıldızı

İtalyan tenisçi Jannik Sinner, 10 Haziran’da dünya sıralamasında zirveye yerleşerek bunu başaran ilk İtalyan sporcu oldu. Bu başarı, ülkede “Sinnermania” olarak adlandırılan bir çılgınlığı tetikledi. Sinner, bu yıl Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati, Şanghay ve Torino’da şampiyonluklar kazanarak toplam sekiz kupa elde etti. Sezon boyunca 70 galibiyet alarak, Andy Murray’nin 2016’dan bu yana yakaladığı en başarılı sezon performansını tekrarladı.

Davis Kupası’nda ise İtalya’yı sırtlayan Sinner, arka arkaya ikinci kez bu prestijli turnuvada şampiyonluk yaşadı. Finaldeki performansıyla İtalya kaptanı Filippo Volandri’nin “özel bir yetenek” tanımını hak eden Sinner, Arjantin kaptanı Guillermo Coria tarafından “tarihin en iyi dünya bir numaralarından biri” olarak nitelendirildi.

BÜYÜK ÜÇLÜ’NÜN İZİNDE

Sinner, Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Roger Federer’den oluşan “Büyük Üçlü”nün ardından yeni bir dönemin lideri olarak görülüyor. Bu yıl Avustralya Açık, ABD Açık ve ATP Finalleri’ni kazanan Sinner, bu üç büyük sert zemin turnuvasını aynı sezonda kazanan üçüncü erkek tenisçi oldu. Ayrıca, sezondaki altı mağlubiyetinin tamamında rakiplerini üç sete zorlayarak etkileyici bir direnç gösterdi.

2025’E DOĞRU

Davis Kupası zaferiyle sezonu kapatan Sinner, 2025’e büyük bir motivasyonla giriyor. Genç oyuncunun 2024 yılında elde ettiği toplam 16.9 milyon dolar ödül, kariyer kazancını neredeyse ikiye katladı. Hayranları, “Carota Boys” adıyla bilinen destekçileriyle birlikte, Sinner’ın yeni sezonda başarılarına devam etmesini umuyor.

Sinner zirvede