Japon bilim adamları açıkladı: Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor.

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Japon bilim adamları açıkladı: Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor.

Nisan 2024'ten bu yana birçok ülkede korona sayıları hızla artıyor. Son zamanlarda koronavirüsün yeni bir varyantının hissedilir artışı doktorları endişelendiriyor.

KP.3.1.1 üzerine, Büyük Britanya, ABD, Kanada, İspanya ve Fransa'dan gelen veriler üzerinde Japonlar tarafından yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre son varyantın önceki versiyonlara göre daha az ölümcül olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar KP.3.1.1'in, öncülleri KP.2, KP.2.3 ve KP.3'ten önemli ölçüde daha hızlı bulaş pontansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

Bilim adamları ayrıca bulaşıcılığı ve bağışıklık sistemi antikorlarına verilen yanıtı da kontrol etti. Edinilen bilgiye göre KP.3.1.1'in bulaşıcılığı daha yüksek, savunma antikorlarına duyarlılığı ise daha düşük.

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