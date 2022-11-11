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Japon işi umut veren yeni diyabet çalışması

Japon bilim adamları, fareler üzerinde deneyler yaptı ve yapay olarak çoğalan ve kan şekeri seviyesini kontrol eden hücreleri iyileştirmeyi başardı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 13:24
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Japon bilim insanlarından umut veren diyabet çalışması

Japon işi umut veren yeni diyabet çalışması
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Japonların yeni umut veren diyabet çalışmasının, diyabet için yeni tedavilerin geliştirilmesin önünü açması bekleniyor.

Japon bilim adamları, dünyada milyonlarca kişinin yakalandığı şeker hastalığının tedavisinde umut olabilecek bir başarıya imza attı.

Umut veren çalışma Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden geldi. Profesör Yasuhiro Yamada liderliğindeki ekip, vücudun fonksiyonlarını etkileyen hormonları üreten ve salgılayan pankreastaki adacık hücrelerini gen aktivasyonu yoluyla çoğaltmayı başardı.

Aynı zamanda kan şekeri seviyesini de kontrol eden hücreleri diyabet hastası farelere nakleden ekip, diyabetik farelerin kan şekeri seviyelerinin normale döndüğünü keşfetti. Uzmanlar bulguların, çoğaltılan adacık hücrelerinin nakli yoluyla yeni diyabet tedavilerinin geliştirilmesinin önünü açacağını belirtti ve ayrıca henüz erken aşamada olan araştırmanın en kısa sürede sonuçlanması için çalışmalara hız verildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre dünya çapında yaklaşık 422 milyon insanın diyabet hastası bulunuyor. Her yıl yaklaşık 1.5 milyon kişinin ölümü doğrudan diyabetle ilişkilendiriliyor.

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