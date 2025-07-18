Japon borsası haftayı artıda kapatsa da yatırımcılar temkinli

Japonya'nın önde gelen endeksi Nikkei 225, cuma gününü %0,2'lik kayıpla 39.819 puanda kapattı. Geniş tabanlı Topix endeksi de aynı oranda gerileyerek 2.834 puana indi. Sabah saatlerinde yaşanan kazançlara rağmen gün sonunda kayıplar dikkat çekti. Özellikle yatırımcılar, bu hafta sonu yapılacak Üst Meclis seçimleri öncesinde daha temkinli hareket etti.

Nikkei, perşembe günü son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşmıştı ancak seçim belirsizliği ve ABD ile devam eden ticaret görüşmelerinde yaşanan tıkanıklıklar yatırımcı psikolojisini olumsuz etkiledi. Ağustos ayında belirlenen müzakere son tarihi yaklaşırken, haziran ayında açıklanan dış ticaret verileri ABD'ye yapılan ihracatta ciddi bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Bu durum, Tokyo Borsası’nda işlem gören ihracatçı şirketler üzerinde baskı oluşturdu.

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENTİLERİ ŞEKİLLENDİRDİ

Japonya Merkez Bankası’nın yaklaşan faiz kararı öncesinde açıklanan yumuşak enflasyon verileri ise kayıpları bir ölçüde sınırladı. Bu veriler, Banka'nın faiz oranlarını sabit bırakabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Elektronik teknoloji hisseleri, günün en çok değer kaybeden grubu oldu. Sony Group hisseleri %1,9 düşerken, endüstriyel ölçüm ekipmanları üreten Keyence Corporation %0,6 değer yitirdi. Bu grupta en sert düşüşü yaşayan şirket ise %8,8 gerileyen yarı iletken kesme makineleri üreticisi Disco Corporation oldu. Onu, %4,4 değer kaybıyla yarı iletken test cihazı üreticisi Advantest izledi.

HAFTALIK PERFORMANS OLUMLU

Tüm bu dalgalanmalara rağmen Nikkei 225 endeksi haftalık bazda %0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından gelen bu toparlanma, piyasanın kısa vadeli tepkileriyle şekillendiğini ortaya koydu.

Analistler, Japonya’daki siyasi belirsizliklerin yanı sıra ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerinin piyasalar üzerindeki etkisinin önümüzdeki haftalarda da süreceğini öngörüyor. Özellikle ABD ile Japonya arasında devam eden müzakerelerin sonucu, başta elektronik ve otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektörü doğrudan etkileme potansiyeline sahip.