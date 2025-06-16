Japon Borsası savaş dinlemedi

Japonya’nın önde gelen endeksi Nikkei 225, haftaya %1,26 artışla 38.311 puandan tamamlayarak başladı. Daha geniş kapsamlı Topix Endeksi ise %0,75 yükselerek 2.777 seviyesine çıktı. Bu yükseliş, yatırımcıların İran-İsrail hattındaki artan gerilimi ikinci planda tutarak piyasalara odaklandığını gösterdi. Hafta sonu iki ülke arasında enerji altyapılarını hedef alan saldırılar, küresel petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Yen’in dolar karşısında zayıf seyretmesi, Japonya'nın ihracata dayalı şirketlerinin kâr beklentilerini artırdı. Bu durum, borsa endekslerini yukarı taşıyan önemli faktörlerden biri oldu.

Yatırımcıların gözü şimdi Japonya Merkez Bankası’nın bu hafta gerçekleştireceği faiz toplantısına çevrildi. Bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Japonya Merkez Bankası, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkilerini ve ABD’nin ticaret politikalarına dair belirsizlikleri yakından takip ediyor.

Günlük kazançlarda öne çıkan şirketler arasında Metaplanet %25,6, Advantest %9,6, Disco %4,3, Mitsubishi Heavy Industries %2 ve IHI Corp %3,5 oranında değer kazandı.