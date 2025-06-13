Japon çelik devi ile ABD hükümeti yine anlaşamadı

Japon çelik devi Nippon Steel, ABD merkezli U.S. Steel’in satın alınması sürecinde, ABD yönetiminden “yönetim özgürlüğü” talep etti. Reuters haber ajansına göre, şirket yetkilileri, bu özgürlük olmadan anlaşmanın sağlanmasının zor olduğunu vurguladı. Japon Nikkei gazetesi tarafından aktarılan açıklamalarda, ABD hükümetiyle yapılacak mutabakatın ancak yönetim yetkisinde belirli bir esneklikle mümkün olacağı belirtildi.

U.S. Steel hisseleri, bu açıklamanın ardından yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda, halkın şirkette yüzde 51 hisseye sahip olduğunu ve “altın hisse” haklarıyla kontrolün ellerinde olduğunu söylemişti. Ancak şirket kaynakları, ABD hükümetiyle yapılan görüşmelerin büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Nippon Steel’in U.S. Steel’i 14,9 milyar dolara satın alma teklifi ilk kez Aralık 2023’te duyuruldu. Süreç, hem eski Başkan Joe Biden hem de Trump döneminde ulusal güvenlik endişeleri ve siyasi gerekçelerle engellendi. Biden yönetimi satın alma işlemine ocak ayında ulusal güvenlik nedeniyle engel koydu, şirketler ise bu kararın taraflı olduğunu savunarak dava açtı.

Trump yönetimi devralındıktan sonra süreç yeniden başladı ve Nisan ayında 45 günlük yeni bir güvenlik incelemesi başlatıldı. Ancak Trump’ın kamuoyu önündeki karmaşık açıklamaları anlaşmanın akıbetini belirsiz kıldı. 5 Haziran’da Nippon Steel ve Trump yönetimi, yasal süreçte ek süre talep etti. Mevcut satın alma sözleşmesinin sona erme tarihi 18 Haziran olarak belirlenmiş durumda ancak bu tarih ertelenebilir.