Japon deprem uzmanı 4 faya dikkat çekti: Büyük sorunu açıkladı

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Afyonkarahisar’da düzenlenen “Depreme Hazır mıyız” söyleyişinde konuştu.

"AFYON'DA YÜKSEK BİNALARA İZİN VERİLMEMESİ ÇOK DOĞRU"

Afyonkarahisar'ın zemini hakkında değerlendirmelerde bulunan Moriwaki, bölgenin alüvyon zemin yapısına sahip olduğunu belirterek, "Tarım için iyi olabilir ama yüksek bina için uygun değil. Belediye Başkanının yüksek binalara izin vermeme kararı çok doğru. 3-4 kattan yüksek binalar yapılmamalı. Eğer yüksek binalar yapılacaksa zemini uygun hale getirmek veya kazıklı sistem kullanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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TOKİ projeleri için yapılan zemin etütlerinin olumlu olduğunu dile getiren Moriwaki, bu tür projelerin istisna olabileceğini belirtti. Ancak genel olarak Afyonkarahisar'da yüksek binalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'DE KAÇAK YAPILAR BÜYÜK BİR SORUN"

Türkiye ve Japonya'daki depremleri karşılaştıran Moriwaki, "Üzülerek söylemeliyim ki Türkiye, depremlerdeki ölü sayısında dünyada üçüncü sırada. Bu, çok üzücü ve acilen düzeltilmesi gereken bir durum. Kahramanmaraş Depremi'ne baktığımızda, yapı denetimi yapılmış binaların hasar almadığını görüyoruz.

Ancak Türkiye'deki yapı stokunun yüzde 50'den fazlası izinsiz ve kaçak. Belediyelerin bu yapılardan haberi yok. Kaçak yapılara kesinlikle izin verilmemeli" dedi. 1999 depremine Türkiye'de tanıklık ettiğini belirten Moriwaki, 2001 yılında başlatılan yapı denetim sisteminin önemine dikkat çekerek, "Bir bina doğru şekilde yapılırsa depreme karşı dayanıklı olur. Bundan sonrası için izinsiz yapılara kesinlikle izin verilmemeli ve belediyeler bu konuda kararlı olmalı" ifadelerini kullandı.

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"DEPREM EĞİTİMİ VE TATBİKATLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Japonya'da deprem önlemleri ve hükümet politikalarından da bahseden Moriwaki, deprem eğitiminin önemini vurguladı: "Japonya'da okullarda deprem eğitimi ayrı bir ders olarak veriliyor. Ayda iki kez tatbikat yapılıyor. Türkiye'de yılda bir veya iki kez tatbikat yapıldığını duydum. Bu kesinlikle yetersiz. Çocuklar, geçen yıl yaptıkları tatbikatı hatırlamıyor. Eğitim ve tatbikatlar, deprem bilincini artırmak için kritik önemde." Yoshinori Moriwaki, Afyonkarahisar halkına deprem risklerini hatırlatarak alınacak önlemler konusunda bilinçlenmenin ve zemin yapısına uygun yapılaşmanın önemini bir kez daha vurguladı.