Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da deprem açısından risk taşıyan ilçeleri açıkladı. Uzman isim, ''Buraların zemini Hatay'daki gibi. Burada büyük bir sıvılaşma var'' diyerek uyarıda bulundu.
Haber3'te yer alan bilgilere göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin büyük yıkıma neden olmasının ardından gözler İstanbul'a çevrildi.
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Uzmanlara göre, Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olabilir.
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Kentteki yaşlı binalara dikkat çeken uzmanlar mutlaka güçlendirme çalışması yapılmasını veya yeniden inşa edilmesini öneriyor.
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Sık yapılaşma, zemin ve yapıların kötülüğü ve nüfus gibi birçok etkeni göz önüne getiren uzmanlar, olası bir deprem de bilançonun ağır olmasından endişeleniyor.
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Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de İstanbul'un taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
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Japon deprem uzmanı Moriwaki, A Haber'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
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'İstanbul'da sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılması şart. Boğaz'ın her iki yanında Sarıyer, Beşiktaş, Alibeyköy, Başakşehir gibi haritada kahverengi olan bölgeler gayet iyi.
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Eski Atatürk Havalimanı bölgesi, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece'nin zeminleri iyi değil. Buraların zemini Hatay'daki gibi. Burada büyük bir sıvılaşma var.
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Burada iyi bir temel varsa ve fore kazık kullanıldıysa binalarda bir sorun olacağını düşünmüyorum.
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Şimdi yeni bir proje başlıyor ve çok sayıda bina yıkılacak. Proje sonrası milyonlarca vatandaş yer değiştirecek.
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Ama ilk olarak risk alanı yüksek alanları halletmemiz gerekiyor. Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt bölgesinde de ciddi bir dönüşüm gerekiyor'
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İstanbul'la ilgili açıklamalarda bulunarak, 'Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa Yakası'na taşıyacağız.' demişti.
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İstanbul'da 2000 ve öncesinde yapılan bina sayısı 818 bin adedi aşarken, bu alanda başı 39 bin 786 adetle Fatih ilçesi çekiyor.
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Bu binaların 31 bin 899'unun ise 1980'den öncesine ait olduğu biliniyor.
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Fatih'i 35 bin 353 adetle Üsküdar, 34 bin 618 ile Bağcılar, 34 bin 592 ile Pendik, 34 bin 333 ile Beykoz, 33 bin 727 ile Ümraniye, 33 bin 68 adetle Sarıyer izliyor. 7 ilçede bina sayısının 30 binin üzerinde olduğu görülüyor.