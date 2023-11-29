Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Türkiye'ye geliyor

Türk Yapısal Çelik Derneğinin (TUCSA) 2000 yılından beri düzenlediği Yapısal Çelik Günlerinin 24’üncüsü 6 – 7 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonunda (Rektörlük Binası 4. kat) gerçekleştirilecek 24. Yapısal Çelik Günü’nde Deprem Uzmanı, Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, tecrübelerini ve bilgilerini, sunumlarıyla katılımcılara aktaracak.

“Deprem Dirençli Yapılaşma” ile “Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme” konularının farklı perspektiflerden irdeleneceği etkinliğin moderatörlüğünü Anchorman Ali Kırca ve EKOTÜRK TV “Yapısal Parite” programının Yapımcısı ve Sunucusu Yüksek Mimar Kıvanç İlhan gerçekleştirecek.

Etkinlikte ayrıca, sektörün gelişimine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara verilecek “Sektör Ödülleri” de yer alacak.

TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener Gür’eş, "24. Yapısal Çelik Günü'nün, yapısal çelik sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Etkinlik, sektör profesyonellerini bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımı için önemli bir platform sunuyor." dedi.