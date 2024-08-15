Japon deprem uzmanı uyardı. O fay hem denizde hem karada deprem üretebilir

Moriwaki, yaptığı sunumda depreme karşı Türkiye’deki önlemlerin artırılması gerektiğini belirterek, Türkiye'de, Elazığ'dan sonra Kahramanmaraş ve Hatay'da depremler olduğunu, Doğu Anadolu Fay Hattı’nın batı kolu olarak Adana'dan Kıbrıs’a doğru giden bir fay hattı olduğunu ifade etti.

"YAKINDA KIRILMA İHTİMALİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bu fay hattının yakında kırılma ihtimali olduğunu düşündüğünü belirten Moriwaki, denizde de bir deprem olma ihtimalinin olduğunu, Türkiye'de tsunami tehlikesi fazla olmasa da denizde deprem olursa tsunami ihtimalinin ortaya çıkabileceğini söyledi.

"İSTANBUL'DA DA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENİYOR”

Erzincan'da 1939 yılındaki büyük depremin bu süreci başlattığını ve 1990'lar boyunca Türkiye'de birçok büyük deprem yaşandığını belirten Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı boyunca birçok yerin etkilendiğini Kahramanmaraş'tan sonra Hatay'a kadar uzanan bir fay hattının ise domino etkisi oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'deki depremlerin her 100-150 yılda bir büyük birikmiş bir enerjiyle gerçekleştiğini ifade eden Moriwaki, bu nedenle İstanbul'da da büyük bir deprem beklendiğini ifade etti.