Japon devi Türkiye'de fabrika kuruyor! 300 kişi çalışacak

Honda Türkiye A.Ş., motosiklet pazarındaki büyümeyi desteklemek ve küresel satışlarını artırmak amacıyla İzmir’in Aliağa ilçesinde yeni bir motosiklet üretim tesisi kurma kararı aldı. 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek fabrika, Türkiye’nin motosiklet endüstrisinde önemli bir adım olarak görülüyor. Şirket, bu yatırımla yerel üretim kapasitesini genişletmeyi ve kullanıcılara yüksek kaliteli, uygun fiyatlı motosikletler sunmayı hedefliyor.

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PANDEMİYLE ARTAN TALEP VE REKOR SATIŞLAR

COVID-19 pandemisi, bireysel ulaşım ve teslimat hizmetlerine olan talebi artırarak Türkiye motosiklet pazarında dikkat çekici bir büyüme sağladı. Bu gelişmelerin etkisiyle Honda Türkiye, 2024 yılında 162 bin adet motosiklet satışı gerçekleştirerek kendi rekorunu kırdı. Artan talep, şirketi yerel üretim için yeni bir yatırıma yöneltti.

2026’DA ÜRETİME BAŞLIYOR

Aliağa’da kurulacak tesisin 2026 yılının ortalarında üretime başlaması planlanıyor. İlk etapta yıllık 100 bin adet üretim kapasitesiyle faaliyet gösterecek fabrika, ilerleyen dönemde kapasitesini 200 bin adede çıkarmayı hedefliyor. 100 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek tesis, makine ve ekipman dahil toplam 20 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilecek.

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300 KİŞİYE İSTİHDAM FIRSATI

Fabrikanın en dikkat çekici yönlerinden biri, yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak olması. Honda Türkiye, bu yatırımla hem bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hem de motosiklet endüstrisinin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Şirket, sürdürülebilir büyüme ve Türkiye’de motosiklet kültürünün yaygınlaşması için önemli bir adım attığını vurguluyor.

YERLİ ÜRETİMLE KÜRESEL HEDEFLER

Honda Türkiye, yeni tesiste üretilecek motosikletlerle iç pazardaki talebi karşılamanın yanı sıra küresel satışlarını artırmayı planlıyor. Şirket, yüksek ithalat vergilerinin maliyetleri artırması nedeniyle yerli üretime yönelerek daha rekabetçi fiyatlar sunmayı hedefliyor. Bu yatırım, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki yan sanayi gücünü de destekleyerek yeni iş fırsatları yaratabilir.

Honda Türkiye’nin Aliağa’daki bu stratejik hamlesi, hem ekonomik hem de sosyal açıdan bölgeye ve ülkeye önemli katkılar sağlayacak. Şirket, motosiklet pazarındaki lider konumunu güçlendirmek için yatırımlarına devam edeceğini belirtiyor.

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TÜRKİYE’DE MOTOSİKLET KULLANIMI

Türkiye’de motosiklet kullanımı, son yıllarda hızla artıyor. 2024 verilerine göre, ülkede yaklaşık 4,5 milyon adet kayıtlı motosiklet bulunuyor. Özellikle pandemi sonrası bireysel ulaşım ve teslimat hizmetlerindeki talep artışı, bu sayının yükselmesinde büyük rol oynadı. Şehir içi ulaşımda pratiklik sunan motosikletler, genç nüfus ve kurye hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla giderek daha popüler hale geliyor.