Japon endekslerinde sert düşüş

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Japon endekslerinde sert düşüş

Nikkei 225 Endeksi %2,63 düşerek 38.054 puandan kapandı. Topix Endeksi ise %1,9 düşüşle 2.644 puana geriledi.

Japonya’nın Nikkei 225 Endeksi, Cuma günü %2,63 düşerek 38.054 puandan kapandı. Daha geniş kapsamlı Topix Endeksi ise %1,9 düşüşle 2.644 puana geriledi. Bu düşüşler, önceki seanstaki kayıpların devamı niteliğinde olup, Microsoft ve Meta Platforms’tan gelen hayal kırıklığı yaratan kurumsal güncellemelerin ardından Wall Street’teki düşüşleri yansıtıyor. Yerel hisse senetleri, Japonya Merkez Bankası’nın daha az güvercin açıklamaları ve ABD’deki fiyat baskılarının hafiflediğine dair işaretler sonrasında yenin değer kazanmasıyla da baskı altına girdi. Daha güçlü bir yen, Japonya’nın ihracat ağırlıklı sanayileri için kar görünümünü olumsuz etkiliyor.

Teknoloji hisseleri özellikle sert darbe aldı. Advantest %4,4, Disco %3,7, Tokyo Electron %3,9, Hitachi %6,2 ve SoftBank Group %5,6 oranında değer kaybetti. Ayrıca, Lasertec ve Renesas Electronics, zayıf çeyreklik sonuçlar bildirdikten sonra sırasıyla %16,4 ve %5,6 oranında düştü. Günün kayıplarına rağmen, gösterge endeksler haftayı küçük kazançlarla tamamlayarak iki haftalık düşüş serisini kırdı.

Japonya hisse senedi piyasaları, son dönemdeki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Özellikle teknoloji sektöründeki büyük kayıplar, yatırımcıların endişelerini artırıyor. Ancak, haftalık bazda elde edilen küçük kazançlar, piyasanın toparlanma potansiyeline işaret ediyor. Uzmanlar, Japonya Merkez Bankası’nın para politikalarındaki değişikliklerin ve küresel ekonomik gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkilerini yakından izliyor.

Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde Japonya’nın ihracat performansını ve yenin değerindeki değişimleri dikkatle takip edecek. Özellikle, ABD’deki ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki gelişmeler, Japonya hisse senedi piyasalarının gelecekteki yönünü belirlemede önemli rol oynayacak. Bu bağlamda, piyasa oyuncuları, risk yönetimi stratejilerini gözden geçirerek belirsizliklere karşı hazırlıklı olmayı sürdürecek.

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