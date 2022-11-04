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  • Usta oyuncu Rıza Akın memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Japon eşinden duygusal veda

Usta oyuncu Rıza Akın memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Japon eşinden duygusal veda

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden oyuncu ve yazar Rıza Akın, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçın eşi Miho Shimotashiro gözyaşlarına boğuldu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 17:42
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Japon eşinden duygusal veda! Usta oyuncu Rıza Akın Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Rıza Akın memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Japon eşinden duygusal veda
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Beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden usta oyuncu ve yazar Rıza Akın, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. 

Törene Akın'ın 2019 yılında Adana'da evlendiği eşi Miho Shimotashiro, yakınları, oyuncu arkadaşları, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.

"BENİM İÇİN HER ŞEYDİ"

Törende gözyaşları içerisinde konuşan Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro, “Adana’yı çok seviyordum. 2-3 sene sonra birlikte burada ailemizin yanında yaşamayı düşünüyorduk. Ama artık Adana’nın toprağı oldu. Benim için her şeydi. Baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile her şeydi. Ama ben her şeyi kaybettim” dedi.

"KONUŞMAK ÇOK ZOR"

Ünlü sanatçı Menderes Samancılar da gözyaşlarına boğularak, “Çok zor konuşmak. Rıza'yı eskiden beri tanırım. İnsanın kolu kopar, yüreği kopar öyle bir şey. Ne anlatayım hepimiz biliyoruz Rıza’yı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Seyhan Belediyesi Selman-ı Pak Kültür Merkezi'ne Rıza Akın’ın adının verileceği belirtildi. Törenin ardından Rıza Akın'ın cenazesi, Adana Asri Mezarlığı’na defnedildi.


 

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