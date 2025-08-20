Japon gece kulübünde "Türkler giremez" afişi

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir gece kulübünün Türk pasaportu sahiplerini içeri almaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir Türk turistin paylaştığı görüntüler, kapıda asılı afişte Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere giriş yasağı getirildiğini ortaya koydu. Bu yaşanan olay sonrası Japonya’nın Türk vatandaşlarına yönelik son dönemde artan kısıtlayıcı adımlarıyla birleşince, uluslararası alanda ayrımcılık tartışmalarını alevlendirdi.

TÜRK PASAPORTUNA KAPILAR KAPALI

Japonya, Türk vatandaşlarının 90 güne kadar vizesiz seyahat edebildiği nadir gelişmiş ülkelerden biri olarak biliniyordu fakat son dönemde bu muafiyetin gölgesinde, Türk pasaportu sahiplerine yönelik kısıtlamalar gündeme gelmeye başladı.

Tokyo’daki bir gece kulübünün girişinde, Türkiye’nin yanı sıra Suriye, Bangladeş, Afganistan, Hindistan ve Pakistan pasaportu sahiplerinin içeri alınmayacağı uyarılı afiş dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bu yasağın açıkça uygulandığını ve Türk turistlerin mekana girişine izin verilmediğini gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYADA İSYAN: “İLK KEZ BÖYLE BİR AYRIMCILIK GÖRDÜM”

Japonya’ya seyahat eden bir Türk sosyal medya kullanıcısı, yaşadığı deneyimi “Yaklaşık 40 ülke gezdim, ilk defa böyle bir ırkçılığa maruz kaldım.” sözleriyle dile getirdi.

Görüntülerde, gece kulübü görevlisinin elindeki listeye bakarak Türk pasaportu sahiplerini geri çevirdiği görülüyor. Kullanıcı, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gittiği mekanda bu yasağın şokunu yaşadığını ifade etti. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada viral hale gelirken, Türk vatandaşlarından yoğun tepki topladı.

JAPONYA’DAN PEŞ PEŞE KISITLAMALAR

Japonya’daki Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamaların yalnızca bir örneği gibi görünen bu olay ilk değil.

Saitama Valisi Motohiro Ono, geçtiğimiz ay Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin kaldırılması için çağrıda bulunmuştu. Vali, özellikle Saitama’nın Warabi bölgesinde yaşayan Kürt nüfusun artışı ve yerel halkla yaşanan gerginlikleri gerekçe göstererek, Türk pasaportlarına yönelik daha sıkı kontroller talep etmişti. Japonya Dışişleri Bakanlığı da sahte pasaport veya oturma izni olmadan ülkede kalan Türk vatandaşlarının sayısındaki artış nedeniyle, sınır kontrollerini artırdığını açıklamıştı.

VİZE MUAFİYETİ TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Türkiye ile Japonya arasındaki Vize Muafiyet Anlaşması, 90 güne kadar turistik ve iş amaçlı seyahatlerde Türk vatandaşlarına vize zorunluluğunu kaldırıyor fakat bu muafiyet, ülkeye giriş garantisi vermiyor. Japonya’ya girişte pasaport kontrolü sırasında emniyet görevlilerinin sorduğu sorulara verilen yanıtlar, giriş iznini doğrudan etkiliyor. Japonya Büyükelçiliği, vize muafiyetinin kaldırıldığına dair iddiaları yalanlasa da, Türk pasaportlarına yönelik artan denetimler ve işletmelerdeki kısıtlamalar, bu anlaşmanın geleceğinin sorgulanmasına sebep oluyor.