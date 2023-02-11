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Japon mühendis depremden 2 ay önce 'Güneydoğu'da büyük bir deprem bekliyoruz' dedi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremden 2 ay önce Japon mühendisin yaptığı uyarı ortaya çıktı. "Allah sizi uyarıyor diyen mühendis, Güneydoğu'da büyük bir deprem beklendiğini söyledi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:27
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Japon mühendis depremden 2 ay önce uyarı yaptı

Japon mühendis depremden 2 ay önce 'Güneydoğu'da büyük bir deprem bekliyoruz' dedi
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ilde etkili oldu. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere büyük yıkıma neden olan depremde son açıklanan rakamlara göre 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti.

JAPON YÜKSEK MÜHENDİSİN AYLAR ÖNCEKİ UYARISI ORTAYA ÇIKTI

Deprem öncesi Prof. Dr. Naci Görür gibi bilim insanları Doğu Anadolu Bölgesi’nde büyük bir depremin beklendiği konusunda uyarılar yapmıştı. Depremden aylar önce Japon yüksek mühendisin uyarı yaptığı ortaya çıktı.

Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki Marmara’da beklenen depreme rağmen Doğu Anadolu’da beklenen tehlikeye dikkat çekmişti. Moriwaki, 28 Aralık 2022’de yaptığı açıklamada deprem için hazır olmanın ve eğitimli olmanın önemli olduğunun altını çizdi. Japon yüksek mimar, Marmara’da 32 senedir bir depremin beklendiğini ancak Doğu Anadolu ve Ege’nin alarm verdiğini söyledi.  Moriwaki, “Allah size uyarı veriyor gibi görüyorum” dedi.

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