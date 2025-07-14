Japonya’da sanayi üretimi Mayıs 2025’te yüzde 0,1 gerileyerek ekonomistlerin beklediği yüzde 0,5’lik artış tahminini karşılamadı. Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, bu düşüş, nisan ayındaki yüzde 1,1’lik azalmayı takip ederek ikinci ay üst üste gerileme anlamına geliyor. En sert daralma ulaştırma ekipmanlarında oldu. Motorlu taşıtlar dışındaki sektör yüzde 19,2 oranında küçüldü. Elektronik parçalar ve cihazlar yüzde 14,8, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanları ise yüzde 5,4 oranında geriledi. Yıllık bazda ise sanayi üretimi yüzde 2,4 azalarak son beş ayın ilk yıllık düşüşünü kaydetti.

Bu gelişmeler, Japonya’nın üretim sektöründe yaşanan zorlukların devam ettiğini ve küresel tedarik zincirindeki sıkıntıların ekonomiye yansıdığını gösteriyor.