Japon siyasetinde kadın başbakan dönemi resmen başladı.

Kyodo ajansının haberine göre, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin lideri (LDP) Takaiçi için Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda tören düzenlendi.

Törende, İmparator Naruhito'nun huzurunda yemin eden Takaiçi, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak resmen görevinin başına geçti.

Takaiçi Sanae

Başbakanlık Genel Sekreteri Minoru Kihara'nın kabine üyeleri de belli oldu.

Buna göre, LDP milletvekili Satsuki Katayama Japonya'nın ilk kadın Maliye Bakanı olurken, Kimi Onoda Ekonomik Güvenlik Bakanı olarak atandı.

Japonya'nın ABD ile gümrük tarifesi müzakerelerini yürüten Ryosei Akazava Ticaret Bakanı, Şinciro Koizumi Savunma Bakanı, Toşimitsu Motegi de Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak.

İçişleri ve İletişim Bakanı Yoşimasa Hayaşi, Adalet Bakanı Hiroşi Hiraguçi, Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Yohei Matsumoto, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Keniçiro Ueno, olarak belirlendi.

​​​​​​​TAKAİÇİ SANAE KİMDİR?

Japonya'nın Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de dünyaya gelen Takaiçi, 1984'te Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezuniyetinin ardından 1987'de bir ABD kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

1989'da "Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsü'nü" bitiren Takaiçi, "TV Asahi" ve "Fuji TV" dahil bazı kanallarda program sunuculuğu yaptı.

Panasonic'in kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşme fırsatı bulan Takaiçi, Japon sanayiciden aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi. 1993'te siyasete adım atan Takaiçi, o yıl bağımsız girdiği ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve daha sonra LDP'ye katıldı.

Takaiçi, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Başbakan Abe Şinzo kabinesinde Okinawa ve Kuzey Topraklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığını üstlendi.

2014-2017 ile 2019-2020'de İçişleri ve İletişim Bakanlığı yapan Takaiçi, iki dönem LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanlığı görevine geldi.

Kişida Fumio kabinesinde Ekonomik Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan Takaiçi, 30 yılı aşan siyasi kariyerinde 10 kez meclise girdi.

Takaiçi, Japon siyasetinde ve LDP içinde "Abe'nin öğrencisi" olarak anılıyor.

Öğrenciliğinde bir heavy metal grubunda davul çalan Takaiçi, yeni nesil medyada "açık sözlülüğü ve etkileyici hitabıyla" tanınıyor.