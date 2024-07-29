Japon uzman 7 büyüklüğünde deprem beklediği yeri açıkladı. Kırılmamış fay hattını duyurdu

Düzenleme: Kaynak: https://www.ekonomim.com/
Japon uzman 7 büyüklüğünde deprem beklediği yeri açıkladı. Kırılmamış fay hattını duyurdu

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, beklenen depremin 7 büyüklüğünde olma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Adana ve Kıbrıs'a kadar uzandığını ifade ederek, "Kıbrıs'ta 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüksek. Kıbrıs bu konuda tehlikeli bölgelerden biri" dedi.

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Ayrıca, Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis illerine dikkat çekerek bu bölgelerde deprem riskinin yüksek olduğunu söyledi.

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Moriwaki, "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde 2020 yılında Elazığ, ardından Kahramanmaraş ve geçen sene Hatay depremleri gerçekleşti. Bu fay hattı Suriye'ye kadar uzanıyor. Fay hattı üzerinde Bingöl, Muş ve Bitlis Karlıova bölgeleri büyük deprem riski taşıyor. Ayrıca, Adana'dan Kıbrıs'a kadar uzanan bir hat daha var ve bu fay hattı henüz kırılmadığı için şu an riskli görünüyor" dedi.

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TSUNAMİ TEHLİKESİ

Moriwaki, Kıbrıs'ta olası bir depremin tsunami tehlikesi yaratabileceğini belirtti. "Deprem denizde olursa tsunami riski çok fazla. Bu tsunami, Hatay, Mersin, Adana, Alanya ve Antalya gibi Türkiye'nin güney sahil şeridinde de büyük risk oluşturur. Türkiye'de tsunami genellikle 1 metre kadar büyüklükte gerçekleşir. Ancak deprem, derin denizde kayma meydana getirirse tsunaminin boyu 3 metreye kadar çıkabilir. Bu yüzden yerleşim ve toplanma alanlarını olası bir deprem ve tsunamiye karşı deniz seviyesinden 3 metre yukarıda konumlandırmak gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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GÜVENLİ BİNALAR

Moriwaki, "Doğru düzgün yaparsak bina çökmeyecek," diyerek Türkiye'deki 21 milyon yapı stokunun yüzde 50'den fazlasının izinsiz olduğunu belirtti ve bu binaların kontrolünün iyi yapılması gerektiğini vurguladı.

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Ayrıca, deprem tatbikatlarının ve yaşam üçgeninin önemine de değindi.

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